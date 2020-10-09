Koca: İstanbul dışında vakalarda azalışın olmadığı ilimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68 olduğunu belirterek, Kilis’te vaka sayısının yüzde 75 azaldığının atını çizdi. Koca, “İstanbul dışında azalışın olmadığı ilimiz yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yaptığını söyleyen Koca, Adana’da salgınla ilgili açıklama yaptı. Bugünkü çalışmalarında Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere yedi ketin virüsle mücadelede geldiği noktayı ele aldıklarını söyledi.

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Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Adana’da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Filyasyon ekibi sayımız 228’e çıktı.

*Mersin’de de Adana’da oluduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin’de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65’dir.

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*Gaziantep’de geçen aya göre vaka sayısı yarı yarıya düştü. Geçen aya göre Covid başvuraları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77. 241 filyasyon ekibi sahada.

*Hatay’da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

*Kahramanmaraş’ta yüzde 30 düşüş gözlendi. Solumum cihazı doluluk oranı yüzde 20.

*Kilis’te yüzde 75 oranında azalma var. En fazla düşüş Kilis’te kaydedildi.

*Osmaniye’de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67’dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

*Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.

*Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 11 bin 800’e ulaştı. Bu, 35 bin 400 görevli demek.

‘Anadolu, esas dalgayı eylülde yaşadı’

*Esas dalgayı Anadolu eylül itibarıyla yaşamış oldu.

*İstanbul dışında azalışın olmadığı bir il yok. Ankara İstanbul’un yarısına indi.

* (Aşı çalışmalarıyla ilgili olarak) Denekler beş gün karantinaya alınacak. Toplam 44 kişi. Beş günlük zaman diliminde bütün tetkikleri yapıldıktan, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Sanırım bu süreç iki haftalık bir zaman alacak. Yani muhtemelen iki hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak.

Mersin’de ilk vaka 22 Mart’ta kayda geçti

*(Mersin’de, şubat ayında vaka görüldüğüne dair yayınla ilgili olarak) yanlışlıkla şubat yazılmış. Mersin’de ilk vaka 22 Mart’ta görüldü. Bir avukat kardeşimizdi yabancı biriyle temas etmişti. İddia ediyorum. O tarihten önce virüsü kapan Merslinli yok. Lütfen siyasetçiler bu konu üzerinden siyaset yapmasın.

*Corona virüsüyle bizim gibi mücadele eden yok. Bunu övmek için söylemiyorum.

*(Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili soruya yanıt olarak) Yakından takip ediyoruz. Belirli ölçüde iyiye gidiş olsa da durumu hala kritik.

*Semptomu olan testi pozitifleri hasta olarak görüyoruz.

*Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7.5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır.