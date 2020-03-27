Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 92’ye çıktı; vaka sayısı 5 bin 698

Covid-19 nedeniyle Türkiye’de son 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam sayı 92’ye yükseldi. 2 bin 69 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 5 bin 698’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan bakan Fahrettin Koca, “Dünya virüsün çıktığı günlerden öncesine dönemez. Biz de ilk vakanın saptandığı 10 Mart’tan önceye dönemeyiz” dedi.

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Bugün en önemli toplantılardan birinin yapıldığını söyleyen Koca şunları söyledi: “Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirmektir. Çalışma saatleri, günler, tatilleri düzene konmalı. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalı.”

Bakan, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiğini ve değerlendirili uygun görülürse kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

42 kişi taburcu edildi

Koca arından son 24 saate dair sayıları açıkladı: “7 bin 533 test daha yapıldı; 2 bin 69 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 5 bin 698, 42 kişi ise taburcu oldu. 17 hasta daha kaybettik. Toplam can kaybı 92 oldu.”

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Türkiye’de ilk vaka haberi 11 Mart’ta, ilk ölüm haberi 17 Mart’ta gelmişti. Dün itibarıyla vaka sayısı 3 bin 629, ölü sayısı 75’ti.

Bakan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca’nın söylediklerinden satırbaşları şöyle:

-Özel klinik ve laboratuvarlarda test yapılması yasak.

-Çin’den getirilen, 3.5-4 saatte sonuç alınan testlerden (PCR) elimizde 1 milyon adet var. Yine Çin’den getirtilen realtime PCR testlerle süre bir saate indi. Günde 7-8 bin test yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu rakam 10-15 bine çıkacak. Bir de 15 dakikada sonuç veren hızlı tarama kitleri var. Bu testleri ağırlıklı olarak sağlık personeline uyguluyoruz.

-Test, maske ve diğer ekipman sıkıntımız yok.

-Sağlık kuruluşlarına 3 milyon 615 adet N95 maskesi (filtreli olanlar) dağıtıldı.

‘Corona’lı sağlık personelinin sayısını açıklamadı

Bakan, bir soru üzerine ‘corona’lı sağlık personeli sayısını açıklayamayacağını söyledi.

‘Şehir kısıtlaması’ diyen gazeteciye, ‘Ben daha öyle bir şey demedim’

Koca, bugün kurulda alınan ‘şehir kısıtlaması’ kararı alındığının anlaşıldığını söyleyen bir gazeteciye, “Ben daha öyle bir şey demedim” yanıtını verdi.

Bakan kurulun önerilerinin Çin’den gelen heyetin yanısıra birçok ülkenin deneyiminden yararlanılarak kaleme alındığını söyledi.