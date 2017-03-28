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Kıyıma devam: Işık Üniversitesi, imzasını çekmeyen akademisyeni ihraç etti

 

Işık Üniversitesi ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden M. Sinan Birdal’ı ihraç etti.

Fotoğraf: @sinanbirdal1

Evrensel’de yer alan habere göre üniversite ‘imzacı’ akademisyenlerden imzalarını çekmesini istedi. İmzasını çekmeyen akademisyen Birdal, ihraç edildi.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran akademisyen şöyle dedi: “Barış İçin Akademisyenler bildirisine attığım imzayı geri çekmeyi reddetmem üzerine ‘görülen lüzum’ nedeniyle Işık Üniversitesi’nden kovulduğum bildirildi. Öğrencilerime ve meslektaşlarıma tekrar kavuşmak umuduyla hakikati ve özgürlüğü savunmaya devam.”

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğü 686 Sayılı KHK’yla gerçekleşmiş, 184’ü ‘barış bildirisi’ imzacısı olmak üzere toplam 330 akademisyen ihraç edilmişti. Daha önceki KHK’larla da 128 imzacı akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın, KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürülmüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, profesörlerin ve doçentlerin de bedel ödemesi gerektiğini söylemişti.

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