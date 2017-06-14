‘Kitaplardan geliyorlar’: Gülmen, Özakça ve Saçılık için kısa film

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ve aynı taleple eylem yapan sosyolog Veli Saçılık için bir kısa film yapıldı.

Yönetmenliğini Tufan Taştan’ın üstlendiği ‘Söz Uçar’ isimli kısa filmde, polisten kaçan eylemcilerin bir kitapçıya sığınması ve kitapçının onlara yardım etmesi konu ediliyor.

Barış Bıçakçı’nın ‘Seyrek Yağmur’ adlı kitabındaki ‘Rıfat Diye Biri’ isimli öyküden uyarlanan kısa filmde Serkan Keskin, Funda Eryiğit, Özgür Çevik, Serdar Orçin, Rıza Akın ve Ahmet Rıfat Şungar oynuyor.

‘Kitaplardan geliyorlar’ sloganıyla Gülmen, Özakça ve Saçılık’a ithaf edilen filmde ‘#işlerinigeriistiyorlar’ ‘#yalnızdeğiller’ ve ‘#yaşasınlar’ diye çağrı da yapılıyor.