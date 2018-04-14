Kitabı satır satır çalınan Zülfü Livaneli: Böylesini görmedim

Yarım milyon satan kitabı ‘kopyala-yapıştır’la çalınan Zülfü Livaneli, “Böylesini görmedim” dedi. Kitap toplatılıyor.

Nurşen Karayanız’ın Kariyer Yayınları’ndan çıkan ‘Kıyamet Çiçeği’ kitabında, Livaneli’nin 2013’te yayınladığı ‘Kardeşimin hikayesi’ isimli kitaptan intihal yaptığı ortaya çıkmıştı.

Reklam

Hürriyet’ten İhsan Yılmaz’ın haberine göre Kariyer Yayınları, özür dileyerek kitabı toplatma kararı aldığını, Karayanız’ın sözleşmesini iptal edeceğini, ayrıca dava açacağını kaydetti.

Kariyer Yayınları şunları kaydetti: “Nurşen Karayanız tarafından yayınevimize basılması talebiyle getirilen dosya, editörlerimiz tarafından incelendi. Metin edite edilirken Zülfü Livaneli’den alıntı olarak sosyal medyada paylaşılan bazı ifadeler dikkat çekmiş ve Karayanız’a bu durum baskı öncesi hatırlatılmıştır. Karayanız, buna rağmen tüm cümlelerin kendisine özgün olduğunu vurgulamıştır. Editörlerimiz yine de tespit ettiği alıntı cümleye ‘Zülfü Livaneli’den alıntıdır’ dipnotunu düşerek ‘Kıyamet Çiçeği’ isimli kitabı bu şekilde yayımlamıştır.

Reklam

Editörlerimiz Zülfü Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikâyesi’ isimli kitabını okumadıkları için intihal tespit edememiştir. Kitabın yayımlandıktan sonra intihal olduğu ortaya çıkmıştır. Yayımcılar arasında güven esastır. Karayanız öncesinden uyarıldığı halde güvenimizi kötüye kullanmıştır. Nurşen Karayanız’ın ismimizi böyle bir olaya karıştırmasından dolayı son derece üzgünüz ve kamuoyundan özür dileriz.”

‘Böyle bir tıpkıbasım hiç görmemiştim’

Kitabı çalınan Livaneli de sessizliğini bozdu.

Ne diyeceğini bilmediğini söyleyen yazar, “Genç arkadaşımız niye böyle bir şeye gerek duydu, yayıncısı nasıl bastı anlayamadım” dedi.

Livaneli şunları ifade etti: “Keşke ‘esinlenme’ kategorisine girebilecek bir kitap yazsaydı da böyle üzücü bir durumla karşılaşmasaydı. Son zamanlarda intihal epey yaygınlaştı ama böyle bir tıpkıbasım hiç görmemiştim. Aynı gün ‘Kardeşimin Hikâyesi’ kitabımın Rusça baskısı geldi. Yayınevi ve çevirmen de aylarca, en doğru çeviriyi yapmak için titiz bir biçimde uğraştılar. Bu basımla bizdeki haberi karşılaştırınca içim acıdı. Kimseyi üzmek kırmak istemiyorum ama umarım bir daha böyle yanlış davranışlar olmaz. En büyük zarar kendilerine.”