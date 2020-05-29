Kilise kapısındaki haçı söken kişi adli kontrolle serbest

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin giriş kapısı üzerinde bulunan haçı kırmasının ardından gözaltın alınan 26 yaşındaki Mazlum D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mayıs Cumartesi günü 19:20 sıralarında Kuzguncuk Mahallesi’nde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli haç kırılarak yere atıldı. Olay gününden üç gün sonra fark edilen ve kilise yönetimine bildirilen saldırıyla ilgili kilise vakfının yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta kilise ve kilisenin etrafında bulunan iş yerlerindeki 200 ayrı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

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Saldırganın Mazlum D. olduğu tespit edildi. Hırsızlık, tehdit, hakaret, mala zarar verme, başkasına ait kimlik belgesi kullanma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Mazlum D., adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından zanlı Kartal Anadolu adliyesine sevk edildi.

AA’nın haberine göre şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında, ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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‘Anlık bir şeydi’

Mazlum D. hakimlikteki ifadesinde, şeker hastası olduğu için çalışamadığını ifade ederek, daha önceki beyanlarında da belirttiği gibi bir anlık bir şey olduğunu, hastalığının etkisiyle yaptığını savundu.

Gerçekleştirdiği eylemin altında herhangi bir neden olmadığını iddia eden Mazlum D., hiçbir kişi ya da yapıyla bağlantısının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi. Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheli Mazlum D.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Emniyetin açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle: “Elde edilen 200 adet kamera görüntüsü incelemesinde M. D.(26) isimli şahsın, Beykoz Kanlıca Sahili’nden başlayıp, Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne uğradığı ve burada bahse konu olayı gerçekleştirdikten sonra Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerinde bulunan ikametine kadar 20 km boyunca yürüdüğü tespit edilmiş ve şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa bu suçu neden işlediği sorulduğunda, şahıs planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini görevlilerimize beyan etmiş, yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilmiştir.”