Kılıçdaroğlu’ndan İrfan Fidan tepkisi: Oy veren 107 kişi yüz karasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için oy veren Yargıtay üyelerine, “Yüz karasısınız” dedi.

Fotoğraf: AA

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Fidan’ın AYM’den önce Yargıtay üyeliğine getirilerek seçime sokulmasının ‘talimatla yapıldığını’ öne sürdü.

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Fidan’ın Yargıtay’daki seçimde 107 oy aldığını aktaran CHP lideri, “20 günlük bir adam Yargıtay’a gelmiş, yıllarını Yargıtay’a veren emek harcamış insanlar dururken 20 günde 107 kişi bunu nasıl nereden tanıdı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Talimat aldılar. 107 kişi, Yargıtay’ın yüz karasıdır. Bu kişi aynı zamanda bilgi hırsızı. Bilgi hırsızı olan biri Anayasa Mahkemesi’ne üye mi olur ya… Akıl var, mantık var, hak var, hukuk var ya… Hırsızlık yapanı gelip mahkemede baş hâkim yapıyorsun. Hırsızları yargılayacak… Böyle bir düzen. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir düzen.”

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 27 Kasım 2020’de Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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Fidan, AYM’de boşalan koltuk için Yargıtay’da yapılan seçimde 340 üyenin 107’sinin oyunu alarak, seçmesi için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen isimler arasında yer almıştı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanmıştı.