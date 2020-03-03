Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırı sonrasında, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seni kefenle karşılayanlar vardı, neden göndermiyorsun oraya” diye çıkıştı. CHP lideri, Erdoğan’ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeyi de sert sözlerle eleştirdi: “Benim askerime mermi sıkan herkes benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim? Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz.”

Komşuda savaş istemediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz komşudaki yangını söndürmeye gitmek yerine benzinle gittik. Defalarca ‘Egemen güçlerin taşeronu olmayalım’ dedim. Suriye’yle ilgili öneriler yaptık” dedi.

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‘Sana talimatı kim verdi?’

26 şubat 2006’da Erdoğan’ın, “Biz Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanız. Bu görev Türkiye’ye seçilerek verilmiştir” dediğini hatırlatan CHP lideri, “Ortadoğu’yu kan gölüne çeviresin diye sana talimatı kim verdi?Erdoğan bazen doğruları da söylüyor. 2013’teki bir Anneler Günü’ndeki konuşmasında, ‘Bizi Ortadoğu’daki bataklığa çekmek istiyorlar’ dedi. Ama sonra ne oldu da yine tavrı değişti?… Vicdanı olan herkese soruyorum. Özgür Suriye Ordusu’nu ABD’nin desteğiyle neden kurarsın? Akıl var akıl. Uzmanlara danışacaksın.”

Hatay valisinin 27 Şubat’ta saat 23:49’da ‘dokuz askerin şehit olduğunu’ açıkladığını söyleyen CHP lideri şöyle devam etti: “Sonra sayının yükseldiğini üzüntüyle öğrendik. TBMM’nin hemen yarın kapalı oturum yapması gerektiğini söyledik. Parti sözcümüz açıklama yaptı. Hiçbir suçlama yapmadık. Bunu asla siyaset malzemesi yapmadık. Hiçbir haber yok. Ertesi gün hiçbir haber yok. Yine parti sözcümüz açıklama yaptı. Üçüncü gün Sayın Erdoğan İstanbul’da bir açıklama yaptı. 33 şehidimiz var ilk kez konuştu. Onun açıklamasını duyunca gerçekten üzüldüm. Şehitlerin cenazesini defnetmedik... Ekonomiden bahsetti, işsizlikten bahsetti, bir sürü şeylerden bahsetti. Tabii bir de benden bahsetti. Biz ne kadar sorumluyuz, beyefendi ne kadar sorumsuz. ‘Kılıçdaroğlu beni aramadı’ diyor. Kardeşim arayacak olan sensin ben değilim. Konuşmayı duyunca kanım dondu. Bu nasıl vicdansızlıktır. Bu nasıl bir sorumsuzluktur… Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye açıklama yaptı nasıl böyle bir açıklama yaparsın? Şehitler Tepesi zaten boş değil ki … sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki ‘Sürekli şehit gelecek’ diyorsun. Binlerce anne o gece sabaha kadar uyumadı… O gece bu ülkenin cumhurbaşkanı, bakanı yoktu. Devletten bir kişi vardı Hatay Valisi. Bir yüzbaşının annesi ‘Bunları dile getirmezsen hakkımı helal etmem sana’ dedi.”

Erdoğan’ın, milletin önüne çıkmaktan utanıp üç gün sonra ortaya çıktığını, ekonomiden bahsettiğini ve hedefinde ‘Kılıçdaroğlu’nun olduğunu belirten CHP lideri şunları söyledi: “Neredeyse İdlib’den daha çok şehit gelirse o kadar memnun kalacak beyefendi. Niçin? Şehitler Tepesi boş kalmayacak diye. Şehitler tepesi zaten boş değil. Bu ülkenin her karışında şehit var… Sen oturacaksın sarayda. Fakir fukaranın çocuğu şehit olacak. Sen niye gitmiyorsun oraya? Elinden tutan mı var? Hangi milletvekilinin, üst düzey yöneticinin, para babasının çocuğu İdlib’de? Saray sosyetesinin çocukları orada mı? Hepsi parayla bedelli askerlik yaptı. Herkes eşit şartlarda askerlik yapmalı. Seni kefenle karşılayanlar vardı. Niye göndermiyorsun oraya?”

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‘Kuvayı Milliye’ye benzetmek cahillik’

Erdoğan’ın Özgür Suriye Ordusu’nu Kuvayı Milliye’ye benzetmesini de eleştiren CHP lideri, “Çanakkale’yle İdlib karşılaştırmak gibi bir cahillik olabilir mi? Nasıl bir anlayıştır? Çanakkale’yle Suriye’de bir yeri bir tutacaksan o yerin adı Süleyman Şah Türbesi’dir” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında, “Ben size öldürmeyi emrediyorum” dediğinde sarayda değil cephede olduğunu vurguladı. Erdoğan, CHP liderinin, “Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” açıklaması sonrasında, Atatürk’ün sözüyle ona yanıt vermişti.

CHP’nin saldırının hemen ardından olağanüstü toplanma talebinin saray tarafından kabul görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bugünkü kapalı oturuma gelmesi gerektiğini belirterek, “Neden gelmiyorsun? Milletvekillerinin yüzüne bakmaktan mı utanıyorsun. 600 milletvekili var gelmiyor” dedi.

Anayasaya göre Erdoğan’ın Meclis’e gitmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Şimdi koşacak Putin’e. Erdoğan’dan şunu rica ediyorum. Putin’le ayn yana geldiğinde ona de ki ‘Bizim ülkede bir Bay Kemal var’“ dedi ve cumhurbaşkanın kendisi adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şu soruları yöneltmesini istedi: