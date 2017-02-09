KHK’yla ihraç edilen şef Yazıcı: Yanlış bir karar, tek ilişkim müzikle

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, kararın yanlış olduğunu belirterek, hiçbir örgütle bağının bulunmadığını, tek ilişkisinin müzikle olduğunu söyledi.

Dün gece çıkartılan 686 Sayılı KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur ihraç edilmişti.

Kültür ve turizm bakanlığı kadrosundan çıkarılan Yazıcı, 2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanat danışmanlığını görevini de yürütüyordu.

Yazıcı, ihraç edildiğini öğrenince üzülmediğini, bir kabahatinin olmadığına inandığını söyledi.

KHK’da belirtildiği gibi örgütlü bir yapıda olamayacağını ve ilişkisinin de olamayacağını dile getiren Yazıcı, “Benim tek ilişkim müzik. Ben insanları, nefes alan tüm canlıları seven bir insanım. Kedisi ölünce aylarca psikolojisi bozulan bir yapıya sahibim. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz” dedi.

‘Öfkeli, üzgün değilim’

Hayatını sanata adadığını ve KHK’da adının bulunmasının yanlışlık sonucunda olduğunu düşündüğünü belirten Yazıcı şöyle devam etti: “Ülkem için canı gönülden çalışan bir insanım. Bu tarz suçlamalarla karşılaşmak çok şaşırtıcı. Bu nedenle muhakkak bu bu yanlışın düzeltileceğine inanıyorum. Herkes hata yapabilir. Bu nedenle öfkeli, üzgün değilim. Muhakkak ki zor zamanlardan geçiyoruz. Bu araştırmaları yapan insanların da herkesi yeteri kadar tek tek araştırmaya vakitleri olduğuna inanıyorum. Büyük ihtimal gözden kaçmış, yanlışlıkla alınmış bir karar olduğuna inanıyorum. Bu nedenle kararın düzeltilmesini bekliyorum.”

‘Artık kısıtlı konserler verebileceğiz’

Hukuki girişimde bulunacağını ve avukatlardan yardım alacağını ifade eden Yazıcı, mesleğini nasıl icra edeceğini de şöyle anlattı: “Benim gibi sanatçıları insanlar devlet orkestralarında cüzi bir bilet parasına izleyebiliyordu. Şimdi ise özel konserlerde tüm halkın ulaşamayacağı, kısıtlı konserler verebileceğiz. Ama bu durumun yakında düzeltileceğine inanıyorum.”