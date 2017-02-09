Kemal Öztürk: İhraç edilenler arasında yine mağdur insanların olduğu görüldü

Son çıkan KHK ile birlikte, ihraç edilenler arasında yine mağdur insanların olduğu görüldü. Ortada bir türlü düzeltilemeyen hatalar var. Ayrıca daha önceki KHK’larda mağdur edilen ve geri dönmesi beklenen çok sayıda insan da geri dönemedi.

Bu tür mağduriyetleri gidermek için kurulan, “Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu”nun bir an önce çalışmaya başlamasını bekliyor herkes. Adalet arayan insanlara haklarını teslim edeceğine inandığımız bu komisyonun, henüz çalışmaya başlamaması üzücü.

Kemal Öztürk’ün yazısı