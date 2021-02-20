Kayıp genç kadın ormanlık alanda ölü bulundu: Cinayet zanlısı yakalandı

İzmir’de Ayşe Nazlı Kınacı’nın (20) cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 17.00 sıralarında bir orman görevlisi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirmesi üzerine yapılan incelemede, ölen kişinin yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptığı Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ortaya çıktı.

Reklam

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kınacı’nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi’nde oturan sevgilisi R.S.’nin yanına gittiği tespit edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.’nin ifadesinde, Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı’nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Kınacı’nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.’ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.’nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. T.Ö.İ.’nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini iddia ettiği belirtildi. T.Ö.İ.’nin Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini öne sürüp bunun üzerine Kınacı’yı elleriyle boğduğunu söylediği öğrenildi.

T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.