Kamuyu ‘yutan’ Varlık Fonu, şirketleri teminat gösterip yurt dışından kredi arayacak

Dev kamu şirketlerini bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu (TVF), bu şirketleri teminat göstererek iktidarın ‘mega projeleri’ne yurt dışından kaynak arayacak.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

Sayıştay denetiminden muaf

Reuters’tan Orhan Coşkun’un haberine göre, yetkililer yapılan düzenlemeyle TVF’nin Sayıştay denetimi dışında tutulacağını belirtti.

Üst düzey bir yetkili, söz konusu düzenlemeyle TVF’nin bu şirketleri teminat göstererek yurt dışından kredi temin edebileceğini belirterek devir işlemlerini şöyle savundu: “Önümüzdeki dönemde çok büyük projelerin hayata geçirilmesi için yurt dışından kredi arayışı olacak. Türkiye’nin en önemli şirketleri TVF’ye alındı. Bu şirket hisseleri teminat gösterilerek bu projeler için düşük faizli kredi bulunması mümkün olacak.”

Temettüler de TVF’ye

Resmi Gazete’de 2016 sonunda yayınlanan bakanlar kurulu kararında, fonun projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve kaynak temin faaliyetlerini birincil ve ikincil piyasalarda yürütebileceği belirtilmişti.

Bir başka yetkili de şirketlerin elde ettiği kârları hissedarlarına dağıtması anlamına gelen ‘temettü’ gelirlerinin TVF’ye aktarılmasının mümkün olabileceğini belirtti.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmıştı.