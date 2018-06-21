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Yaramazlara biraz batar!

Kadınlara Twitter’dan hakaret eden profesör: ‘Parlatılıyor’ yazacaktım

 

Twitter’dan kadınlara yönelik hakaret içerikli bir mesaj paylaşan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, mesajda harf hatası yaptığını savundu.

Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Özdemir, Twitter’da bir kullancıya cevabında şunları yazmıştı: “Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?”

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Tepkiler üzerine profesör hesabını kilitlerken, üniversite de soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

Harfli savunma

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’a konuşan Prof. Dr. Özdemir, cevap verdiği kullancının sürekli siyasi konularda yazdığını söyledi.

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Profesör şöyle devam etti: “İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. ‘Patlatılıyor’ değil ‘parlatılıyor’ olacaktı. ‘R’ harfini ‘t’ olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında…” 

Twitter paylaşımı: Kadınlara hakaret eden akademisyene üniversite soruşturması

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