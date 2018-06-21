Kadınlara Twitter’dan hakaret eden profesör: ‘Parlatılıyor’ yazacaktım

Twitter’dan kadınlara yönelik hakaret içerikli bir mesaj paylaşan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, mesajda harf hatası yaptığını savundu.

Prof. Dr. Özdemir, Twitter’da bir kullancıya cevabında şunları yazmıştı: “Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?”

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Tepkiler üzerine profesör hesabını kilitlerken, üniversite de soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

Harfli savunma

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’a konuşan Prof. Dr. Özdemir, cevap verdiği kullancının sürekli siyasi konularda yazdığını söyledi.

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Profesör şöyle devam etti: “İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. ‘Patlatılıyor’ değil ‘parlatılıyor’ olacaktı. ‘R’ harfini ‘t’ olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında…”