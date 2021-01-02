Rapor: 2020’de 300 kadın öldürüldü, 171 şüpheli ölüm

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yıllık raporuna göre 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Fotoğraf: Reuters

2020 raporunda İstanbul Sözleşmesi’nin kadın düşmanları ve eşitlik karşıtları tarafından tartışmaya açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sözleşmeye yönelik saldırılar zamanla arttı. Bu saldırılar devam ederken Muğla’da yaşayan Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesi büyük bir etki yarattı. Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar kadın cinayetlerinin durdurulması ve kadına yönelik şiddetin son bulması için meydanlarda buluştu, kitlesel eylemler gerçekleştirildi. Mücadelemizle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi tartışmaya açmaya çalışan hükümet geri adım attı. Sadece geri adım atmak yetmez diyerek, İstanbul Sözleşmesi’ni tamı tamına uygulatacağız diyerek mücadelemize devam ediyoruz.”

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İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dair gerçekleri açıklamak yerine her ay manipülatif açıklamalarda bulunduğu belirtilen raporda, şüpheli kadın ölümleri soruşturmalarının dikkatli şekilde incelenmesi ve hızlıca sonuçlandırılması gerektiği vurgulandı.

Basına yansıyan haberlerden oluşturulan rapora göre, öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si ekonomik gerekçelerle, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

2020 yılında öldürülen kadınların 263’ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken, yalnızca 23 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 45 kadının polis şikayeti, boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

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Kimler tarafından öldürüldü

2020 yılında öldürülen 300 kadının 97’si evli olduğu erkek, 54’ü birlikte olduğu erkek, 38’i tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 18’i oğlu, 17’si babası, 16’sı akraba, sekizi eskiden birlikte olduğu erkek, beşi kardeşi, üçü tanımadığı birisi tarafından öldürüldü. 23 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

Çoğu evlerinde öldürüldü

Kadınların 181’i evinde, 48’i sokak ortasında, 15’i işyerinde, 14’ü de arazide, 11’i arabada, beşi otelde, dördü ıssız bir yerde, biri odun deposunda, biri kuaförde öldürüldü. 20’sinin öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 60’ı evlerinde öldürüldü.

Cinayet aleti çoğulukla ateşli silah

170’i ateşli silahlarla, 83’ü kesici aletle, 26’sı boğularak, 10’u darp edilerek, ikisi yakılarak, biri kimyasal madde ile, biri de yüksekten düşülerek öldürüldü.