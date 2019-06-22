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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de LGBTİ ‘Onur Yürüyüşü’ne müdahale: 16 gözaltı

İzmir’de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ’nin Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinde 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de polis, ‘Onur Yürüyüşü’ne biber gazıyla müdahale etti. Fotoğraf: DHA

Her yıl haziran ayının sonlarında yapılan LGBTİ’nin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Topluluğu) Onur Yürüyüşü, bu yıl İzmir Valiliği’nce yasaklanmıştı. İzmir Barosu yasağa tepki göstererek, kararın kaldırılması için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Mahkeme, dün verdiği kararla İzmir Onur Yürüyüşü’ne valilik yasağı hakkında yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

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Yasak kararını dinlemeyen LGBTİ üyesi yaklaşık 250 kişi ise Alsancak’ın en işlek yeri Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde saat 18.00’de toplandı. Renkli bayrak ve pankartlar açan grup, basın açıklaması yaptı. Polis, grubu basın açıklamasının ardından dağılmaları ve yürüyüşe geçmemeleri konusunda sık sık uyardı. Ancak LGBTİ üyeleri yürüyüşe geçti. Bunun üzerine polis, gruba müdahale etti. Gruba karşı biber gazı kullanan LGBTİ bireylerden 16 kişiyi gözaltına aldı.

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