İzmir’de ‘acil yıkılması gereken’ 342 bina var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki depremin ardından 76 bin binanın kontrol edildiğini, 342 binanın ‘acil yıkılması’ gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmış, çok sayıda bina da yıkılmıştı.

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Deprem bölgesinde basın bilgi veren bakan, 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelendiğini dile getirdi.

“Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu” diyen Kurum, 3 bin 660 binanın az hasarlı, 383 binanın da orta hasarlı olduğunu söyledi.

Bakan, üç gün içinde hasar tespit çalışmasının tamamlanacağını, 16 binanın da yıkım sürecinin tamamlanacağına dikkat çekti.

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Yeni konutlar

Bölgeye 38 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Kurum, yeni konut olarak 5 bin konutun projelendirildiğini aktardı: “2 bin tanesini enkaz ve enkaz alanı etrafında, 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Çok örnek diyeceğimiz, yerinde, zemin artı 5 kat, 2 artı 1 dairelerden, yıkılan binası olan her vatandaşımıza yedi bölge belirledik. Bu yedi bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda da çalışmalar başlatıldı. Söz verdiğimiz gibi hem rezerv alanda hem yerinde bir ay içinde inşa faaliyetleri başlatılacak, bir yıl içinde de tamamlanacak.”