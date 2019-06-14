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İzmir Valiliği, LGBTİ etkinliğini yasakladı

İzmir Valiliği LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran’da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran’da gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. ‘İzmir Birlikte Güçlü’ ve ‘İzmir Pride’ Twitter hesaplarının yanı sıra İzmir Genç LGBTİ Derneği’nin Facebook hesabından çeşitli etkinlikler düzenleneceği paylaşımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

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“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler valiliğimizce yasaklanmıştır.”

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