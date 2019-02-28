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Yaramazlara biraz batar!

İzmir belediyesi 35 bin aileye patates soğan dağıtımına başladı

İzmir büyükşehir belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aileye 10’ar kiloluk paketler halinde 700 ton patates ve soğan dağıtımına başladı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden satın alınan 350 ton patates ve Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliği’nden temin edilen 350 ton soğanın dağıtımı için 30 ilçede 90 araç ve 220 personelin görev yapacak.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların mutfak bütçelerine ve üreticiye destek olmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Dar gelirli 35 bin aileye kooperatifler aracılığıyla 10’ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun.

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