İYİ Parti: MHP’nin üç ilde aday göstermemesi çaresizliğin ürünü

İYİ Parti MHP’nin üç büyükşehirde belediye başkan adayı göstermeyecek olmasını ‘çaresizlik’ diye niteledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediye başkan adayı göstermeyeceklerini açıklamıştı.

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Bu açıklamayı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, “Herhalde kendi yetersizliklerini gözleşmiş olacaklar ki, bence 3 ilde aday göstermemek, onların çaresizliklerinin ürünüdür. Dolayısıyla memnuniyetle not ediyoruz bu kararlarını” dedi.

CHP’yle işbirliği için çalışma yürüttüklerini dile getiren Erozan, “İttifak lafını kelime olarak reddediyoruz. Bu lügatta yok. İstişarenin yapılabiliyor olması da bence muhalefetteki partiler açısından sevindirici bir tabloyu yansıtıyor” diye konuştu.