İYİ Parti cephesinden Bağcılar saldırısının perde arkası: MHP’li ‘sicili bozuklar’ın işi

İYİ Partililere yönelik İstanbul’da yapılan saldırının perde arkasına ilişkin bilgiler gelmeye başlarken, saldırganların başını MHP’den geçmişte ‘sicili bozuk’ diye uzaklaştırılanların çektiği öne sürüldü.

Bağcılar’da pazar akşamı ellerinde sopa ve bıçak bulunan 50-60 kişilik bir grubun seçim çalışmalarının yürütüldüğü İYİ Parti standına yönelik saldırısında biri ağır sekiz kişi yaralanmıştı.

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Milliyetçi çizgide İYİ Parti’ye yakın duran Yeni Çağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak bugünkü yazısında saldırı öncesi gelişen olayları kaleme aldı.

Saldırıda ağır yaralanan kişinin iki çocuk babası, geçmişte Ülkü Ocakları başkanlığı yapmış ve MHP yönetiminin AKP ile işbirliği sonrası İYİ Parti’ye katılmış bir isim olduğunu belirten Çolak “Çok şükür ki ameliyatı başarılı geçti, hayati tehlikeyi atlattı” bilgisini verdi.

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‘Öldürme maksadıyla saldırdılar’

Yaralanan bir diğer gencin de uzun yıllar Ülkü Ocakları çatısı altında çalışmış, Bartın Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları’nın üniversite sorumluluğunu da yapmış bir isim olduğunu belirten Çolak “Diğer isimler de keza farklı değil. Ama gelin görün ki bu isimler öldürülmek maksadıysa saldırıya uğruyor” diye yazdı.

Çolak, olayın gelişimini de şöyle yazdı: “Bağcılar’ın en merkezi yeri metro durağının çıkışı olan Meydan’dır. Orada İYİ Parti her gün 13.00-22.00 saatleri arasında stant kuruyor. Saadet ve CHP de aynı günlerde stant açıyorlar. Sonrasında MHP de bir stant açıyor.

AKP’liler MHP’yi ziyaret ediyor…

Bu sırada AK Partililer de her gün kalabalık bir şekilde MHP standını ziyaret ediyor. Alkışlarla karşılanıp, alkışlarla uğurlanıyorlar.

İYİ Parti standındaki çoğu isim MHP’den geçme… O yüzden biraz daha kendilerine yönelik tepkiler başlıyor. MHP standından sık sık ‘Dönenler kahpedir’ müzikleri açılıyor. Ses o kadar yüksek açılıyor ki stanttaki ses sistemi üç kez patlıyor ve yenisi getirtiliyor. Bu sırada İYİ Parti standına da sık sık kendini sivil polis olarak tanımlayan kişiler gelip ‘Müziğin sesini kısın, esnaf rahatsız oluyor’ uyarısı yapıyor.

Haliyle psikolojik bir savaş başlıyor. Karşılıklı müzikler, bakışmalarla geçen ‘Olağan siyasi çekişme ortamı’ pazar akşamı akıl almaz bir saldırıya dönüşüyor.

MHP’den uzaklaştırılan isimler toplanıyor…

MHP standının yanında, partiliye benzemeyen simalar toplanmaya başlıyor. Bunların; vakti zamanında sicilleri ve davranışları bozuk olduğu için partiden uzaklaştırılan kişiler olduklarını MHP kökenli İYİ Partililer fark etmekte gecikmiyor!

Kadınlar ayrılınca saldırı başlıyor…

Gerginlik arttıkça, İYİ Parti ilçe başkanından uyarılar geliyor; ‘Kadınlarımız standı terk etsinler, olası bir sataşmaya cevap vermeyin!’

Kadınlar ayrıldıktan kısa bir süre sonra ‘o sicili bozuk grup’ ani bir saldırıya geçiyor. Ellerde bıçaklar da var. Tam sekiz kişi bıçaklanıyor, sonrası malum…”