İTÜ’nün ‘yasaklı isimler listesi’: Üç öğrenci kulübünün etkinliğine izin yok

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, üç farklı öğrenci kulübünün etkinliklerine ‘yasak isimler listesi’ bildirerek izin vermedi.

İTÜ Sosyal Bilimler Kulübü, şubatta düzenlenmesi planlanan ‘Mühendisliğin ve Mimarlığın Toplumsal Sorunlu’ başlıklı etkinlileri elde olmayan nedenlerle bu aya ertelediklerini kaydetti.

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Etkinliğin olacağına dair söz aldıklarını, bir ay önce de dilekçe verdiklerini belirten kulüp, etkinliğe üç gün kala İTÜ mezunu da olan kent hakkı savunucusu mimar Mücella Yapıcı’nın konuşmacı listesinden çıkarılmadığı takdirde etkinliğe izin verilmeyeceğinin kendilerine iletildiğini ifade etti.

Kulüp, üniversite yönetimini şu sözlerle eleştirdi: “İktidar dışındaki herkese küfür eden, mezhepçi ve ayrıştırmacı sözleriyle tanınan Roterdam İslam Üniversite Rektörü’nün etkinlik yapabildiği bilim yuvası Teknik Üniversitesi’nde aydınlar yer alamıyor. Bu durum da ülkenin mevcut durumuyla bağdaşlaştırılıyor.”

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Yine Makine Mühendisliği Kulübü’nün ‘Mezunlarla Sohbetler’ etkinliğine de rektörlük izin vermedi. Kulüp, tüm yasal prosedürleri tamamladıklarını belirterek iptal için gerekçe gösterilmediği ifade etti.

Üçüncü yasak

İş Güvenliği Kulübü de 15 Mayıs’ta düzenlemeyi planladıkları etkinlikte, Türkiye’deki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını tartışacaklarını kaydetti.

Kulüp, bunun için gazeteci İsmail Saymaz ile Sungur Savran’ı davet ettiklerini, gerekli imzaları da aldıklarını ifade etti.

Rektörlüğün etkinliği uygun görmeyerek yasakladığını aktaran kulüp, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın’la görüştüklerini, Aydın’ın Sevran’ın etkinliğe katılmaması halinde kendilerine izin vereceklerini söylediğini aktardı.

Kulüp, bu gelişmeler üzerine etkinliği iptal ettiklerini bildirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Savran’ın yasaklanması üzerine kendisinin de bu anti-demokratik tavrı protesto ederek söyleşiye katılmaktan vazgeçtiğini kaydetti.

Saymaz, rektörlüğü de tavsiyede bulundu: “İTÜ’ye tavsiyem, bundan sonra yapılacak bir iş güvenliği paneli için Yusuf Yerkel’i davet etmeleridir. Konuya hakim bir arkadaştır.”