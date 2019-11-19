İstanbul’da son 40 yılın en sıcak kasımı

Kasım ayının başından beri İstanbul’daki sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunun ‘doğal’ olmadığını belirten Greenpeace, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların iklim kriziyle ilişkisinin altını çizdi.

Görseller: Meteoroloji/Greenpeace

Meteoroloji verilerine göre kasım ayında İstanbul’daki sıcaklık ortalaması 21.7 dereceyi gördü. Oysaki 1981’den beri yapılan ölçümler İstanbul’da kasım ayının sıcaklık ortalamasının 11.7 derece olduğunu gösteriyor.

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Son 50 yılda sıcaklık 1.2 derece arttı

Türkiye’nin ortalama sıcaklığı son 50 yılda 1.2 derece arttı. İstatistiksel olarak bakıldığında, Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 1970-1978 yılları arasında 12.7 derece, 1979-1987 yılları arasında 12.8 derece, 1988-1996 yılları arasında 12.8 derece, 1997-2006 yılları arasında 13.4 dereceydi. 2007-2016 yılları arasında ise ortalama sıcaklık 13.9 dereceye yükseldi.

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iklim krizinin belirtilerinin bazıları şöyle:

Ekim ayında Türkiye’nin neredeyse tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeydi.

2019 yılındaki sıcaklıklar en az 2018 yılındaki sıcaklıklar kadar yüksek seyrediyor.

Türkiye birkaç haftadır şiddetli kuraklığın etkisi altında.

Antalya’da nisan ayında çiçek açması gereken ağaçlar kasım ayında çiçek açtı.

‘Yaşadığımız güneşli günler doğal değil; Paris Anlaşması Meclis’te acilen onaylanmalı’

“İstanbul’da yaşadığımız bu güneşli günler hiç doğal değil” diyen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, anormal sıcaklıkların ‘insan faaliyetiyle derinleşem iklim değişikliğinden kaynaklandığını’ belirtti.

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Akgül, şöyle devam etti: “Kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı ve yüksek karbon salımları sıcaklığı artırıyor, mevsimleri altüst ediyor. İnsan faaliyetleri, halihazırda sanayi öncesi döneme kıyasla gezegenin 1.0 derece ısınmasına sebep oldu. Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor. Giderek bir krize dönüşen iklim değişikliği tüm Türkiye’de bize kuraklık ve doğal olmayan afetler olarak geri dönüyor. Bu etkileri yavaşlatmak, bu kötü gidişi durdurmak için Türkiye’nin harekete geçmesi, üç buçuk sene önce imzaladığı Paris Anlaşması’nı mecliste acilen onaylaması gerekiyor.”

