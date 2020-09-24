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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da, Covid-19 denetimlerinde 12 işletme geçici olarak kapatıldı

İstanbul’da Covid-19 tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, 111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandığı, kuralları ihlal eden 12 işletmenin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Fotoğrafl: DHA (arşiv)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter’da, İstanbul’da dün 27 bin 86 denetim yapıldığı bilgisini paylaştı.

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İzolasyon kurallarına uymayan 123 kişinin tespit edildiği vurgulanan paylaşımda, 384 kişi ve işletmeye uyarı yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, “111 kişi ve işletmeye para cezası uygulandı. Üç veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı” ifadeleri yer aldı. 

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