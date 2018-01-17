İstanbul’da bir hastane: Beş ayda 38’i 15 yaş altı, 115 hamile çocuğun kaydı gizlenmiş

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne beş aylık süreçte yaşı 18’in altında 115 çocuğun hamile olarak gediği tespit edildi. 38 çocuk 15 yaşından küçük. Valilik soruşturma izni vermezken, durumu ortaya çıkaran memur sürgün edilip hakkında inceleme başlatıldı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre 2012 yılından beri hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N. (33), geriye dönük yaptığı incelemede 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etti.

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18 yaş altındaki hamile çocuklara ilişkin bilgilerin adli birimlere ulaştırılması zorunlu olduğundan Ş.İ.N., hastanede psikolog olarak çalışan I.Ö. ile birlikte durumu tutanak altına aldı. İkilinin imzaladığı tutanaktan sonra Ş.İ.N. geriye dönük inceleme yaptı.

Hastaneye 1 Ocak 2017 ile 9 Mayıs 2017 arasında gelen 115 çocuğa ilişkin kayıtlar tek tek incelendi. Hamile olduğu tespit edilen 115 çocuktan 77’sinin 15 yaşın üstünde, 38 çocuğun ise 15 yaşından önce hamile kaldığı anlaşıldı.

15 yaş altı hamileliğin rıza aranmaksızın çocuğun cinsel istismarı kapsamında olduğu belirtilen 12 Haziran 2017 tarihli tutanak da Ş.İ.N. ve I.Ö. tarafından imza altına alındı.

Tutanakta, yasal sorumluluğun, bildirimi yapmayan sosyal hizmet uzmanı N.D.’ye ait olduğu öne sürüldü. Durum hastane yönetimine bildirildi. Ancak, bildirime rağmen işlem yapılmaması nedeniyle Küçükçekmece başsavcılığına ihbarda bulunuldu. Ş.İ.N.’nin savcılığa yaptığı başvuruda şüphelilerin ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçunu işledikleri öne sürüldü. Anılan suç bir yıl hapis cezasını gerektiriyor. Çocuğun 15 yaşından küçük olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılıyor.

Valilik soruşturma izni vermedi!

Savcılığın talebiyle sorumlu görülen başhekim yardımcısı A. A. ve N.D. için İstanbul valiliğinden soruşturma izni istendi. Ancak valilik 4 Aralık 2017 tarihli yazısıyla talebi reddetti. Valilik yazısında, kayıtlara göre adli görevin ihmal edilmediği, görevliler hakkında görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kaydedildi.

İkisi 13 yaşındaymış

Valiliğin kararının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne avukat Erkan Akça’nın imzasıyla 2 Ocak’ta itiraz başvurusu yapıldı. 115 hamile çocuğa ilişkin kayıt listesine göre 2003 doğumlu, yani söz konusu tarih aralığında 13 yaşını henüz tamamlamış iki çocuk da listede bulunuyor. Listede yer alan çocuklardan 11’inin 2002 doğumlu olduğu anlaşıldı.

Doğum tarihinden hastaneye geliş tarihine dek bir dizi bilginin yer aldığı listede yer alan çocuklardan 39’u ise, Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye göç eden ailelerin çocukları.

İhmali değil, ihbarı yapana inceleme ve sürgün

Önce tutanak tutan, daha sonra konuyu savcılığa bildiren Ş.İ.N. hakkında inceleme başlatıldı. Ş.İ.N. inceleme görevlisi doktor M. A.’ya geçen 26 Aralık’ta verdiği ifadede, 18 yaş altındaki hamile çocuklara ait kayıtların birim dışında çalışan hiç kimseyle paylaşılmadığını kaydetti. Hakkında inceleme yürütülen Ş.İ.N.’nin görev yeri iki kez değiştirildi.

Hastanenin üst düzey bir yetkilisi, soruşturma sonunda, ‘ihmal’ iddiasının olmadığına ilişkin rapor çıktığını söyledi. Raporun kendisine sunulmadığını, ancak sözlü olarak bilgi aldığını aktaran yetkili, “İhbarın yalan olduğu konusunda belgelerde var kanıtlar da var. İdari soruşturmayı yapan bey de gördü bunlar yapılmış sonucu bize intikal etmedi o raporu ben bile görmedim yani. Raporu bize bakanlık gönderir” dedi.