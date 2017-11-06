İstanbul’da bir baba dokuz yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir baba, dokuz yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Dokuz yaşındaki Yiğitcan’ın cenazesi, dün akşam İtfaiye Caddesi’ndeki eve ihbar üzerine giden polis ekiplerince bulundu.

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Şüpheli baba Nezir Türkoğlu daha sonra polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde götürülen babanın cinayeti ‘cinnet getirerek işlediğini’ itiraf ettiği öğrenildi.

‘Öldürdüm gel al’

Türkoğlu’nun şiddet uyguladığı öne sürülen eşiyle boşanma aşamasında olduğu, çiftin ayrı yaşadığı, çocuğun babada kaldığı, annenin de çocuğu almaya geldiği iddia edildi.

Cinayetin ardından babanın eşini arayarak “Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al” dediği ileri sürülürken, komşularına da “Çocuğu öldürdüm annesine haber verin” dediği iddialar arasında.

Öldürülen Yiğitcan’ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Dayıdan polise suçlama

Öldürülen çocuğun dayısı Adem Deniz, babanın çocuğunu daha önce ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Deniz şunları anlattı: “Çocuk ölüm tehdidi aldığını söyledi. Eve kapatıyor. Doğalgazı açıyor. Çocuğu tehdit ediyor ve bize de ses kaydı yolluyor. İlçe emniyete gidip anlattık olayı. Eve gittik koçbaşıyla kırıp eve girdiler. Ertesi gün serbest kaldı. İki hafta sonra savcılıktan izin kağıdı aldı çocuğu görmek için. Gittik çocuk şubeye anlattık. ‘Darp var mı? Yok’ dediler ‘O zaman bir şey yapamıyoruz’ dediler. Adalet bu mu? Devletimiz bu kadar mı insanların arkasında duruyor? Gaziosmanpaşa adliyesine gittim. Ölüm tehdidi aldığımıza yönelik şikayette bulunduk. Hiçbir şey yapılmadı. Bir baba çocuğunu ölümle tehdit ediyor ve savcılık izin veriyor. İçimiz yanıyor. 10 senedir eziyet ediyor.”

Deniz, çocuğun annesinde kaldığını, haftasonu da babasının aldığını söyledi. Deniz, kardeşinin boşanma dilekçesinden sonra uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek “Davanın gününü bekliyorduk. Uzaklaştırma kararı verildi. Koruma verilmedi. Olay açık açık ‘Geliyorum’ dedi. Bunu emniyete söyledik ama hiçbir önlem alınmadı” dedi.