‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diye afiş astıran belediye başkanına soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik’teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik belediye başkanı ve ilgililer hakkında bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.”

Reklam

Bilecik’te çeşitli yerlere asılan afişin köşesinde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ yazan bir logo bulunuyor. ‘İstanbul Sözleşmesi kimden korur?’ başlıklı afişte şu ifadeler yer alıyor: “Şiddete meyilli herkesten korur: Eşin, eski eşin veya partnerin şiddetinden, abinin, babanın veya diğer aile bireylerinin şiddetinden, işyerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda polisin ya da sokakta, çarşıda ya da toplu taşımada tanımadığımız erkeklerin şiddet ve tacizinden, kısaca en yakınımızdakinin şiddetinden korur.”