İstanbul Modern ‘#EvdeKal’ dedi, müzeyi evlere taşıdı

Covit-19 salgını nedeniyle dünya genelinde birçok kültür ve sanat etkinliği, mekanlar kapatılıyor. Dünyanın önde gelen müzeleri salgın nedeniyle koleksiyonlarını dijital dünyada sanatseverlerle buluşturuyor. Benzer bir karar alan İstanbul Modern de sosyal medya hesapları www.istanbulmodern.org üzerinden koleksiyon ve sergilerini sanatseverlere açtı.

Fotoğraf: İstanbul Modern

İstanbul Modern’in Karaköy’deki son koleksiyon sergisi, ‘Sanatçı ve Zamanı’nı 3D sanal turla keşfetmek mümkün. 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatı yakalayacak sanatseverler, ayrıca sergiye dair metinlere de ulaşabilecek.

Reklam

Yüzyıllık Aşk’ın dijital arşivi

Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen ‘Yüzyıllık Aşk’ sergisinin dijital arşivine erişim sağlanabiliyor. Arşivde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu araştırma sergisine dair pek çok yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

İstanbul Modern, internet sitesinin yanısıra sosyal medya hesapları üzerinden de koleksiyon, sergi ve eğitim içeriklerini paylaşıyor.

Uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve Misafirler: ‘Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ sergisinin üretim süreci müzenin sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluşuyor.

Reklam

Dünyaca ünlü müzeler kapılarını sanatseverlere açtı

Dünyanın önde gelen müzeleri ‘corona’ nedeniyle koleksiyonlarını ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturuyor:

Antik ve modern tarzda İtalyan ressamların eserlerini barındır Milano’daki – Pinacoteca di Brera Müzesi

Dünyadaki en eski ve en ünlü sanat müzelerinden biri olan Floransa’daki – Uffizi Galerisi

Dünyanın en büyük eski Yunan sanatı müzelerinden biri olan Atina’daki – Ulusal Arkeoloji Müzesi

5 bin den fazla çizim, 2 bin baskı, bin madeni para, Madalyalar ve yaklaşık 2 bin süs eşyasının ve sanat eserlerinin sergilendiği Madrid’deki – Prado Müzesi

Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Paris’teki – Louvre Müzesi

Antik çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını kapsayan Londra’daki – British Museum

Dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi

Ayrıca Google Arts & Culture üzerinden de dünyanın birçok yerindeki önemli müzeyi ve sergiyi ziyaret edebilirsiniz.