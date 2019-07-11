İşsizlik haziran ayında 4.4 milyonla rekor kırdı; açık iş sayısı da yüzde 28 azaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bu rakam geçen haziranda 2 milyon 621 bin 565’ti.

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Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayına göre de yüzde 8.1 arttı.

Verilere göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49.5’i erkek, yüzde 50.5’i kadın, yüzde 35.9’si ise 15-24 yaş grubunda.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 27.8 azalarak 151 bin 825 oldu.

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