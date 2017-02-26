İntihar eden akademisyenin burs başvurusu: Türkiye’de akademik gelecek öngöremiyorum

İntihar eden Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi Mehmet Fatih Traş’ın, yurtdışına gönderdiği bir burs başvurusu mektubunda üniversitelerin kendisine ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladığı için iş vermediğini anlattığı ortaya çıktı.

Önceki gece evinde intihar eden Traş’ın ardından açıklama yapan mensubu olduğu Eğitim-Sen, Traş’ın ‘barış imzacısı olduğu için görev süresinin uzatılmadığını ve birçok üniversite tarafından kabul edilmediğinden psikolojik travma geçirdiğini’ duyurmuştu.

Yurtdışına burs başvurusu

Bildiriyi hazırlayan ‘Barış İçin Akademisyenler’, Twitter hesabından Traş’ın 1 Şubat 2017’de yazdığını söylediği ‘yurtdışı burs başvurusu’ mektubunu paylaştı.

Mektupta Eylül 2010-Haziran 2016 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde 50/D maddesi kapsamında ‘araştırma görevlisi’ olarak çalıştığını aktaran Traş, aynı bölümde Haziran 2016’da doktora tezini tamamlamasının ardından sözleşmesinin yasal çerçevede sonlandırıldığını ifade etti.

Kısa süre sonra aynı okulun iktisadi ve idari bilimler fakültesinde ‘sayısal ekonomi’, ‘tarım ekonomisi’ ve ‘mikroekonomi’ derslerini veren hocanın görevden ayrılmasıyla kendisine sözleşmeli olarak görev verildiğini anlatan Traş, aylık yaklaşık 360 lira kazandığı ilk ders verme deneyimine önem atfettiğini belirtti.

Traş, şunları kaydetti: “Ancak işe başlamamdan birkaç hafta sonra düzenlenen bir fakülte kurulunda, maliye bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Haşim Akça beni açıkça PKK sempatizanı olmakla suçlayarak 10 Aralık 2016 İstanbul patlamasından sonra Türkiye’nin hassas günler geçirdiğini ve sözleşmenin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemiş. Aynı toplantıda Akça, MİT’teki irtibatlarının kendisine ‘fakülte kurul üyelerinin kimi işe aldıklarından haberdar olup olmadıklarını’ sorduğunu söylemiş. Ayrıca MİT’teki aynı kaynaklar benim HDP’nin mitinglerine katıldığıma dair kendisine bilgi vermişler.”

İfadeleri iki fakülte kurulu üyesinden teyit ettiğini aktaran Traş, şikayet üzerine 15 Aralık 2016’da fakülte yönetim kurulunda ‘görülen lüzum üzerine’ oybirliğiyle görevden alındığını vurguladı.

İki üniversiteden de ret

İşten atılmasının ardından aynı ay içinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nden bir arkadaşıyla iletişime geçip okula özgeçmişini gönderdiğini anlatan Traş, başta kendisine olumlu dönüş yapıldığını ancak birkaç saat sonra kendisini arayan arkadaşının ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için üniversitenin kendisini işe almayacağını söylediğini yazdı.

Bu yılın başında İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başvurduğunu, bir hafta sonra mülakata davet edildiğini, mülakat sonunda da kendisine ekonomi ve finans bölümünde 2,5 yıllık sözleşme teklif edildiğini aktaran Traş, şunları anlattı: “Teklifi imzalayıp vereceğim dersleri belirledikten sonra banka hesabı açılması, gerekli bilgilerin toplanması, Adana’dan İstanbul’a taşınma gibi işlerle uğraşmaya başladım. Ancak ertesi gün, üniversite bana telefonla bana ulaşarak başvurduğum ve kabul aldığım pozisyonun iptal edildiğini iletti. Bu durumu danıştığım deneyimli akademisyenler iptalin normal olmadığını, başka bir sorun olabileceğini söylediler.”

Traş, Türkiye’de kendisi için akademik bir gelecek göremediğinden de bahsetti: “Hükümet Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki gerilimi arttırmaya, toplumu ve özellikle akademik camiayı kasıtlı olarak ayrıştırmaya devam ettiğinden, kişiliğimle bütünleşik insani değerlerden feragat etmediğim sürece olağan (öğretim ve araştırma başarım gibi nesnel ölçütlere dayanan) bir akademik gelecek öngöremiyorum.”