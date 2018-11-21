İntihalle profesör olup iki defa ceza alan jinekolog halen görevinde

Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Faruk Köse’nin intihal suçu işleyerek makale yazdığı ve bunu atamasında kullandığı ortaya çıktı. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ceza alan Köse üniversitedeki işine devam ettiği bildirildi.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Köse, 2001-2004 arasında o zamanki adıyla SSK Etik Doğumevi’nde çalışan asistanı Cem Baykal’a iddiaya göre Neville Hacker tarafından yazılan ‘Novak’s Gynecology’ isimli kitabındaki beş bölümün çevrisi yaptırdı.

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Köse daha sonra çevirideki bazı bölümleri ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi’ isimli kitap için kendi yazmış gibi kullandı.

Bunu fark eden Baykal, 2014 yılında Köse’yi TTB ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) şikayet etti.

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Şikayet üzerine İstanbul Tabip Odası (İTO) 2016’da açılan soruşturmada Köse’ye 15 günlük meslekten men ve 645 lira para cezası verdi. İTO’nun kararında Köse’nin yayın etiği kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Karara itirazda bulunan Köse intihal yaptığını kabul etse de zaman aşımı nedeniyle ceza almaması gerektiğini savundu.

İntihalli makalesini atamasında kullanmış

TTB Yüksek Onur Kurulu, Köse’nin itirazını değerlendirerek kararı bozdu.

Bozma kararının ardından Haziran 2018’de toplanan İTO Onur Kurulu, Köse’nin kitabını 2013’de de profesörlük atamasında kullandığını belirtti. Kurul bu nedenle zaman aşımının 2013’den itibaren hesaplanması gerektiğini ifade etti.

Kurul Köse’ye tekrar 15 gün meslekten men cezasına, soruşturma ve yargılama gideri olarak da 760 lira para cezasına çarptırdı.

Çalıntı eser özgeçmişinde duruyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise şikayetin ardından Köse’nin profesörlük unvanı aldığı Bahçeşehir Üniversitesi’nden konuyla ilgili bilgi istedi. Üniversite YÖK’e Köse’nin profesörlük dosyasında bu eserin bulunduğunu ancak 2014’de üniversiteden ayrıldığını ifade etti.

Köse’nin daha sonra çalışmaya başladığı Medipol Üniversitesi’nden de bilgi isteyen YÖK’e üniversiteden “Prof. M. Faruk Köse’nin İstanbul Medipol Üniversitesi’nde kadrolu öğretim elemanı olmadığını, profesörlük unvanını elde etmediğini bu sebeplerle hakkında işlem yapılamayacağı” cevabı geldi.

Köse Temmuz 2016’da ise Acıbadem Atakent Üniversite Hastanesi’nde görev yapmaya başladı. O zamandan bu yana bu üniversitedeki görevine devam ediyor. Öte yandan intihal yapılan bölüm Köse’nin özgeçmişinde de hala yer alıyor.