Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce’den Yalova’daki mitingi ‘görmeyen’ TRT’ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur

Share147
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 147

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına Balıkesir’de devam etti. İnce, “Bugün Yalova’da miting yaptık. Ben Yalova’da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur” dedi.

Fotoğraf: CHP

İnce’nin Yalova’daki mitingini yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınladı. TRT’nin dışında CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları da İnce’nin mitingine bağlanmadı.

Reklam

CHP, Twitter hesabından mitingi canlı yayınladı.

İnce, memleketi Yalova’da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce’nin memleketi olan Balıkesir’de devam etti. Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında, vatandaşlara seslenen İnce, büyük bir coşku ile karşılandı.

Reklam

İnce, “Bugün Yalova’da miting yaptık. Ben Yalova’da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP’lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum. Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekili ile TRT’ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra” dedi.

‘Yargıçlar cumhurbaşkanının önünde kalkmaz’

Cumhurbaşkanı adayı İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, yargıçlara da el atacağını belirtti.

İnce, ”Yargıçlar size sesleniyorum, siz, ben cumhurbaşkanı olduğumda benim için ayağa kalkmayacaksınız. Kalkmamalısınız, nasıl yargıçsınız siz? Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanının önünde kalkmaz. O yargıçlar beni yargılayabilmelidir. Hesap vermeliyim hesap. Tetikçi olmayacaksın, adam gibi yargılayacaksın. Yüksek yargıcın siyasi kimliği olmaz, olsa da biz bilmeyiz. Allah’ın izni ile 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda, bu ülkede beni yargılayabilecek yargıçlar bulacağım. Benim vatandaşımın, İngiliz’den Alman’dan ne farkı var. Orada yargıçlar cumhurbaşkanını, başbakanı yargılıyor da Türkiye’de niye yargılayamasın. Çünkü yönetenler çalıyor da ondan. Çaldıkları için kendi adamları da bunları yargılamıyor. Ben çalmayacağım ve beni yargılayanları oraya atayacağım” diye konuştu.

İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım

CHP’nin adaylığı YSK’ya bildirildi: ’25 Haziran’da Türkiye kazanmış olacak’

Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin ilk ziyareti köyüne: Garibanın hakkını yedirmeyeceğiz

İnce, 1’nci Meclis’in önünde: 51 günlük seferberlik, 01.30’da mitinglerimiz olacak


Share147
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 147

SON HABERLER

Eski sevgililer yine devrede: Demirtaş, herkesin ikna edilmesini istedi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’nin çareyi halen sağ popülizmde aradığı belirtti. Haziran ve Kasım 2015 seçimlerindeki başarının mimarı herkesi görev sorumluluk almaya davet eden Demirtaş, “Eski sevgililer dahil herkesi ikna etsinler yine” diyerek çağrıda bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...