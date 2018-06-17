İnce’den ‘Menderes’i soran’ Erdoğan’a: Bu kadar cahil olma, batıyorsun konuşurken

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Ben doğduğumda Menderes asılmıştı zaten. Bu kadar cahil olma. Batıyorsun konuşurken.”
Erdoğan, Yenikapı mitinginde şöyle demişti: “O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Bunların en büyük hizmetleri darbe şakşakçılığı yapıp başbakan astırmak. Onların bu ülkede dikili ağacı yok. Bizi üzerinden eleştirebilecekleri tek bir eserleri yok. Tek icraatları 18 yıl boyunca Ezan-ı Muhammed’e hasret bırakmaları oldu.”
Tokat mitinginde konuşan İnce, Erdoğan’a yanıt verdi.
Erdoğan’ın mitingini yolda izlediğini söyleyen İnce, şunları söyledi: “Samimiyetle söylüyorum. Ben artık acıyorum konuşmalarına. Aynen şöyle diyor: ‘Ey Muharrem Menderes asılırken sen neredeydin?’ Erdoğan, ben 1964 doğumluyum. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. Babam da Menderesçiydi, Demirelciydi. Ben doğduğumda Menderes asılmıştı zaten. Bu kadar cahil olma. Batıyorsun konuşurken.”
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