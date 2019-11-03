İmamoğlu: Boğaz ve çevresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir

41’inci İstanbul Maratonu’nun startını veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Boğaz’da yetki kısıtlaması’ konusunda “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan ve 58’i elit, toplam dört bin atletin katıldığı organizasyona İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’yla birlikte katıldı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de koşucu olarak katıldığı yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte verdi.

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Heyet, 42 kilometre 195 metrelik maraton ve 15 kilometrelik uzun mesafe koşusunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu-Asya yakası yönünden başlattı.

‘Boğaz’ın yetkisi İBB’dedir’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ‘İBB’nin elinden Boğaz’la ilgili bazı yetkilerin alınacağı’ yönündeki tartışmalara ilişkin “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırladığı ortaya çıkmıştı. Kanun teklifinde İstanbul Boğazı’ndaki yetkinin İBB’den alınarak tüm üyelerini cumhurbaşkanlığının atayacağı ‘Boğaziçi Başkanlığı’na devredilmesi öngörülüyor. Başkanlığa devredilen yetkiler arasında Boğaz’daki imar ve cins değişikliklerinin belirlenmesinin de bulunduğu belirtiliyor.

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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin davetiyle çarşamba günü Strasbourg’da bulunan İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nın cumhurbaşkanlığına devriyle ilgili ‘hukuki yollara başvurulacağını’ açıklamıştı.

‘Sizlerle olmak çok güzel’

İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada 10 binlerce kişiye, “Yıllardır düzenlenen İstanbul Maratonu’nda, sizlerle birlikte olmak çok güzel” diye seslenerek şöyle konuştu: “Bu maraton, sadece güzel şehrimize ve memleketimize nasip olmuş. Anadolu’dan Trakya’ya, Asya’dan Avrupa’ya geçişi yapacağız. İçi sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu, keyif dolu bir koşu ruhu var burada. Spor, ruh ve psikoloji demek. Tam da bu güzellikleri kapsayan İstanbul Maratonu, hem şehrimize hem ülkemize hem de bütün dünyaya barış getirsin. Bu aynı zamanda bir iyilik koşusu. Bütün iyilikler, sporun sportmen ruhuyla, centilmenliğiyle atacağınız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Bu maratonu başlatan ve bugünlere kadar getiren herkese de teşekkür ediyorum.”