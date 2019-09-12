İlk 500’e Türkiye’den sadece Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girebildi

Britanya’da yayınlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk 500’e Türkiye’den sadece Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girebildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre THE’nin 2020 yılını göz önüne alarak yaptığı listede Bilkent, Hacettepe, Koç, ilk 800’e ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ ilk 600’de yer aldı.

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Dergisi sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralama gibi 13 unsuru göz önüne alıyor.

2019 listesinde Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ilk 500 içinde yer almıştı.

Türkiye’nin listede değerlendirmeye tabi tutulan toplamda 34 üniversitesi bulunuyor.

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2020 listesinde 92 ülkeden 1400 üniversite yer aldı.

Oxford Üniversitesi, dört yıldır listede dünyanın en iyi üniversitesi olarak ilk sıradaki yerini koruyor. İkinci sırada California Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Cambridge Üniversitesi bulunuyor.

İlk 200 üniversite içinde ABD’den 60, İngiltere’den 28, Almanya’dan 23 ve Avustralya’dan 11 üniversite yer alıyor.