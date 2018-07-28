İki yılda 3 bin 960 iş cinayeti

Olağanstü hal ilan edilen 21 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 960 işçinin iş cinayetine kurban gittiği bildirildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre;

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– İş cinayetleri işkolları açısından özellikle sanayide artış gösterdi. İşçi ölümleri metalde yüzde 100; enerjide yüzde 20; madencilik, tekstil, kimya, ağaç/kâğıt, çimento/toprak ve taşımacılıkta yüzde 10 arttı. Diğer yandan hizmet sektöründe ise konaklamada iş cinayetleri yüzde 50 arttı.

– İş cinayetleri nedenlerinde de dikkat çekici artışlar söz konusu. Yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet nedenli işçi ölümleri yüzde 20; ezilme/göçük ve elektrik çarpması nedenli işçi ölümleri ise yüzde 15 arttı.

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– İş cinayetlerinde yaş grubu/cinsiyet olarak artışın tamamını 28-50 yaş arası/erkek işçiler oluşturdu.

– İş cinayetlerinde göçmen/mülteci işçilerin ölümünde yüzde 40’lık bir artış gözlendi.