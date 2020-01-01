İhsan Çaralan: 2019 küresel krizlerin baş sorumlularını gözler önüne serdi

2019 yılının son gününde ajanslara düşen haber; dünyada artan sömürünün, işçilerin kazanılmış haklarının gaspının, kitlesel göçlerin, iç savaşların, bölgesel çatışmaların, geri ülkelerdeki ekonomik krizlerin, ticaret savaşlarının, terörizmin yaygınlaşmasının, “küresel ısınma”nın,… nedenini ve en baş sorumlularını hepimizin gözleri önüne serdi.

Bloomberg’in yılın son günü servis ettiği habere göre; “milyarderler endeksi”nde yer alan, dünyanın en zengin listesindeki 500 kişi, 2019’da servetlerine servet katıp yüzde 25 daha zenginleşmiş. Bu kişilerin toplam serveti 5 trilyon 900 milyar doları bulmuş. Habere göre, ABD genelinde de gelir adaletsizliği son yarım yüzyılın en yüksek oranına ulaşmış!

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İhsan Çaralan’ın yazısı