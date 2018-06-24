İHD seçim ihlallerini ön raporla duyurdu: Bazı yerlerdeki seçimler iptal edilmeli

İnsan Hakları Derneği (İHD), cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçim günü gözlenen ihlalleri bir ara raporla duyurdu. Rapor İHD seçim gözlemcilerinin genel merkeze ulaştırdığı bilgilere göre saat 14.30’da hazırlandı.

İHD’nin 13 başlıktan oluşan raporu şöyle:

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Şanlıurfa-Suruç

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde milletvekili ve adayı İbrahim Halil Yıldız’ın silahlı korumaları eşliğinde Suruç Atatürk ve Cumhuriyet ilkokulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giderek oradaki seçmenleri tehdit ettiği, bazı sandıklarda seçmenlerin cep telefonlarına el koyduğu, HDP’li sandık üyelerini darp ettiği ve blok oy kullandırttığı yönünde güçlü iddialar bulunuyor. Gözlemcilerimiz de bu iddiaların yaygın olduğunu gözlemledi.

Suruç ilçesi İmam Hatip Lisesi’nde AKP’li vekilin silahlı korumalarının sebep olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

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Suruç ilçesi Süleyman Şah İlköğretim Okulu 1068 sayılı sandıkta aynı anda çok sayıda kişinin oy kullandığı bilgisi alındı.

Suruç İlçesi Hürriyet İlköğretim Okulu 1111, 1112 ve 1109 no’lu sandıklarda blok oy kullanıldığı, bu okula sabah saatlerinde İbrahim Halil Yıldız ve 200’e yakın silahlı koruması ile birlikte polisin de gelerek herkesi dışarıya çıkardığı bilgisi geldi.

Suruç’ta çok sayıda oy pusulasının yer aldığı çuvalların ele geçirildiği öğrenildi.

Suruç’ta Vali Ziya Çöker Ortaokulu’nda 1117 no’lu sandıkta oy pusulası ve zarflarının bittiği söylenerek seçmenlerin geri gönderildiği bilgisi geldi.

Suruç Bilge İlköğretim Okulu bahçesindeki araçlarda çok sayıda oy pusulası ele geçirildi.

Suruç ilçesinde bugün yaşanan olaylar bu ilçede adil ve dürüst seçim ilkesinin ayaklar altına alındığı, seçmen iradesine müdahale edildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu ilçedeki seçimleri iptal ederek bir başka zamanda yapılmasını sağlaması ve bu arada geçen sürede olayları gerçekleştiren ve sebep olanlar hakkında adli ve idari soruşturma yürütülmesini zorunlu kılıyor. İHD bu ihlal iddialarıyla ilgili YSK’ya başvuruda bulundu.

Şanlıurfa-Haliliye

Merkez Haliliye ilçesi Uluhan İmam Hatip Ortaokulu’nda CHP’li sandık görevlileri darp edilerek okul dışına çıkarıldı.

Karaköprü Geçit İlkokulu’nda 1196 no’lu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı tespit edildi. Aynı ilçenin 2242 no’lu sandıkta müşahitlerin tehdit edildiği ve sandıklara yaklaştırılmadığı bilgisi geldi.

Diyarbakır

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu’nda elinde boş zarflarla gezen bir şahıs sandık görevlileri tarafından yakalanarak polislere teslim edildi.

Aynı ilçede Akkoyunlar İlköğretim Okulu’nda çok sayıda mühürsüz oy pusulası yakalandı.

Benzer şekilde Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda AKP’li görevliler dışında sandık görevlilerinin okula alınmadığı, itirazlardan sonra diğer partilerin görevlilerinin alındığı bilgisi edinildi.

Diyarbakır Bismil ilçesi Göksu Köyü İlköğretim Okulu’nda engelli Fatma Koçer isimli 80 yaşındaki kadın yakınları tarafından taşınarak oy kullandırtıldı.

Diyarbakır Eğil ilçesi Yukarıhandan Köyü’nde yaşanan usülsüzlükler nedeniyle oy kullanma işlemine ara verildi.

Diyarbakır Çınar ilçesi Çataltarla Köyü’nde korucuların halka oy kullandırtmadığı belirtildi.

Diyarbakır ili Kulp ilçesi Koçgar köy yolunu kapatan korucular HDP’li sandık görevlilerinin köye girişini engellendi.

Denizli

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 12 okula gönderilmek üzere Nevzat Erten Anadolu Lisesi’nde tutulan seçim torbalarının yırtık olduğu, zarf ve oy pusulalarının koruyucu ambalajlarının açıldığı tespit edildi.

Mardin

Mardin’in Derik ilçesi Adak Köyü’nde muhtarın halkı tehdit ederek seçmenleri açık oy kullanmaya zorladığı bilgisi geldi.

İzmir

İzmir’de çok sayıda okul önünde plakasız araç dolaştığına dair bilgiler geldi.

Ankara

Ankara’da Çankaya ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi 2425 no’lu sandıkta listede adı olmamasına rağmen sandık görevlisinin iki kişiye oy kullandırttığı bilgisi edinildi.

Ankara ili Sincan ilçesi Akbilek ilköğretim Okulu’nda Oy ve Ötesi müşahitleri AKP ve MHP tarafından engellendi. Müşahitler polis tarafından zorla okul dışına çıkartıldı.

Ankara’da Mamak ilçesi Ege Mahallesi Metehan İlkokulu’nda Türkçe bilmeyen Kürt seçmenlerin yerine oy kullandığı bilgisi verildi.

Erzurum

Erzurum’un Tekman ilçesinde İHD bağımsız seçim gözlemcisi Serkaç Öztürk gözaltına alındı.

Aynı ilçenin Çevirme Köyü’nde halkın asker ablukası altında oy kullandığı belirtildi.

Siirt

Siirt Pervari ilçesi Doğanköy’de açık oy kullandırıldığı bilgisi geldi.

Batman

Batman Gercüş’te, seçimleri izlemek için Türkiye’ye gelen İtalyalı gözlemci Chistina Elico yol kontrolünde gözaltına alındı.

İstanbul

İstanbul Sarıyer Ayazağa Uğur Erkey İlkokulu’nda bir kişi üç ayrı kimlikle oy kullanırken yakalandı ve gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda AKP’nin mahalle temsilcileri İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ’a saldırdı.

Kampanya materyalleri

Türkiye’ni birçok yerinde kampanya materyallerinin toplanmadığı, bu konudaki YSK kararına uyulmadığı yoğun olarak gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan müşahit kartı

Erzurum ve Ağrı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, üzerinde İçişleri Bakanlığı ibaresi bulunan ‘Seçim Görevlisi Tam Erişim’ bilgisini içeren yaka kartlarının sivil ve resmi polisler ile sivil vatandaşlar tarafından taşındığı görüldü. Bu durumun seçimleri manipüle etmeye dönük girişim olma ihtimali yüksek olduğundan konu YSK’ya intikal ettirilerek acil tedbir alması istendi.