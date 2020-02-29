İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında hayatını kaybeden 33 askerin bazılarının kimlikleri belli olmaya başladı.
Suriye ordusu, İdlib’in Balyun mevkiinde 27 Şubat’ta hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 33 asker hayatını kaybederken 32 asker yaralanmıştı.
Ajansların aktardığına göre, saldırıda hayatını kaybeden askerlerden bazılarının kimlikleri şöyle:
*Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23, Antalya)
*Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24, Mersin)
*Yüzbaşı Süleyman Şahin (33, Afyonkarahisar)
*Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin (35, Ankara)
*Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23, Kahramanmaraş)
*Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24, Kayseri)
*Uzman Çavuş Batuhan Tank (23, Osmaniye)
*Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23, Osmaniye)
*Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23, İstanbul)
*Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23, Bitlis)
*Astsubay Mehmet Muhammed Aka (22, Mersin)
*Piyade Teğmen Bayram Olgun (26, Konya)
*Uzman Çavuş Ali Turgut (39, Uşak)
*Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24, Bursa)
*Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)
*Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30)
*Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25, Hatay)
*Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25, Adıyaman)
*Astsubay Muharrem Öğütçü (25)
*Uzman Çavuş Selman Cankara (26, Adana)
*Piyade Uzman Çavuş Osman Ak (23, Mersin)
*Uzman Onbaşı Recep Bekir (25, Tekirdağ)
*Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25, Tekirdağ)
*Sözleşmeli er Birhan Er (21)
*Teğmen Mustafa Bayrak (29, Hatay)
*Uzman Onbaşı Tayfun Peker (28, Samsun)
*Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (29, İstanbul)
*Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay (27, Gaziantep)