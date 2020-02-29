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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında hayatını kaybeden 33 askerin bazılarının kimlikleri belli olmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye ordusu, İdlib’in Balyun mevkiinde 27 Şubat’ta hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 33 asker hayatını kaybederken 32 asker yaralanmıştı.

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Ajansların aktardığına göre, saldırıda hayatını kaybeden askerlerden bazılarının kimlikleri şöyle:

*Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23, Antalya)

*Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24, Mersin)

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*Yüzbaşı Süleyman Şahin (33, Afyonkarahisar)

*Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin (35, Ankara)

*Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23, Kahramanmaraş)

*Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24, Kayseri)

*Uzman Çavuş Batuhan Tank (23, Osmaniye)

*Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23, Osmaniye)

*Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23, İstanbul)

*Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23, Bitlis)

*Astsubay Mehmet Muhammed Aka (22, Mersin)

*Piyade Teğmen Bayram Olgun (26, Konya)

*Uzman Çavuş Ali Turgut (39, Uşak)

*Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24, Bursa)

*Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

*Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30)

*Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25, Hatay)

*Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25, Adıyaman)

*Astsubay Muharrem Öğütçü (25)

*Uzman Çavuş Selman Cankara (26, Adana)

*Piyade Uzman Çavuş Osman Ak (23, Mersin)

*Uzman Onbaşı Recep Bekir (25, Tekirdağ)

*Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25, Tekirdağ)

*Sözleşmeli er Birhan Er (21)

*Teğmen Mustafa Bayrak (29, Hatay)

*Uzman Onbaşı Tayfun Peker (28, Samsun)

*Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (29, İstanbul)

*Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay (27, Gaziantep)

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