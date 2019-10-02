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Yaramazlara biraz batar!

İBB’ye ait Hamidiye suyuna kamu kurumlarından boykot genişliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye A.Ş.’yle sözleşmesini sonlandırdı.

Fotoğraf: hamidiye.istanbul

İlk olarak Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki TGS Hamidiye’yle sözleşmesine son vermişti.

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RS FM canlı yayınına katılan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Hamdiye’ye iki bakanlık, Milli Saraylar ve Vakıfbank’ın da boykot uyguladığını açıkladı.

‘İmamoğlu başkan seçildi diye’

Kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyleyen Balyalı, “Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok” dedi.

Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye ilgisinin arttığını belirterek, “İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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