İBB, İmamoğlu’nun tweet’lerini sildi, hesabını takipten çıkardı

Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi twitter hesabından attığı tweet’ler silindi. Ayrıca İmamoğlu’nun yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip edilenler listesinden çıkarıldı.

Dokuz8Haber’in twitter hesabında yer alan habere göre İmamoğlu, Soyer, Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takipten çıkarılmasına tepki gösteren takipçiler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabını takip etmeyi bıraktı.

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Resmi hesap üç saatte on binlerce takipçi kaybetti. Hesabın takipçi sayısı, 478 bin 900’e kadar düşmüş durumda.

Gazeteci Ahmet Saymadi de Twitter hesabında, İmamoğlu’nun tweetlerinin silinmesi kararının, ‘güçlü bir yerden gelen mesaj’ dolayısıyla alındığını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabında İmamoğlu’nun silinen tweet’leri yerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın, ‘YSK kararının hayırlar getirmesini’ dileyen mesajı paylaşıldı.