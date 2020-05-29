Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımıza ölüm tehdidini şikayet ettik

Hrant Dink Vakfı, 2007’de öldürülen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile vakfın avukatının ölümle tehdit edildiğini, durumun valiliğe ve emniyete bildirildiğini duyurdu.

Vakfın yazılı açıklamasında, 27-28 Mayıs tarihlerinde kendilerine e-posta aracılığıyla ölüm tehdidi ulaştırıldığı kaydedildi.

Reklam

Açıklamada, tehdidin ‘Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de resmi kurumların bilgisi dahilinde, herkesin gözü önünde öldürülmesinden önce de duymaya aşina olunan ve bugünlerde marifet sayarak kimi çevrelerce sıkça tekrarlanan ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganını da içerdiği’ belirtildi.

Vakfın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor.

Son dönemde yükseltilmesinde sakınca görülmeyen ırkçı, ayrımcı, nefret dili ancak bu tür korkunç yaklaşımları tetikler, cesaretlendirir, azmettirir. Her vatandaşın eşit, özgür ve adil yaşamasını sağlamak için çalışmak Türkiye’de siyaset yapan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğudur. Oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak ve tüm yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak üzere bu talihsiz duyuruyu yapmanın da bizim görevimiz olduğu kanaatindeyiz.

Reklam

2007’den sonra daha adil, özgür, eşit bir Türkiye’ye katkı sunmak için kurulan ve o günden beri çalışmalarını bu yönde sürdüren Hrant Dink Vakfı olarak; tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.”