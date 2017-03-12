Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı

Hollanda ile başlayan referandum toplantılarının iptali nedeniyle başlayan krizde Hollanda Başkonsolosluğu’na Türk bayrağı asıldı.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan, Palais de Hollande (Hollanda Sarayı) olarak bilinen konsolosluk binasının çatısına bir kişi tırmandı. Hollanda bayrağını indiren kişi, yerine Türk bayrağı astı.

Önünde geniş güvenlik önlemi alınan binaya çıkan kişi, bayrağı indirmeden önce çatıdan ‘Allahuekber’ diye de bağırdı. Onu görenler de karşılık olarak tekbir getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bayrağın konsolosluk yetkililerinin inisiyatifiyle asıldığını savundu.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuşu. Ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermemişti.

Çavuşoğlu, dün sabah da Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekileri Almanya’ya geri göndermişti.