Hollanda şimdiden gerildi: AKP’li yetkilileri seçim öncesi ülkelerinde istemiyorlar

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li bakanların 24 Haziran’daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, kamu düzeni için tehdit oluşturacağını söyledi.

16 Nisan referandumu öncesi Hollanda’da etkinlik yapmak isteyen Türkiyeli hükümet yetkililerine izin verilmemiş, iki ülke arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre dün bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi erken seçim öncesi de Türkiye’deki hükümet üyelerini Hollanda’da görmek istemediklerini söyledi.

Bunun, 2017 Mart’ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda’daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

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Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda başbakanı, “Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türkiyeli politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil.”

Rutte, Türkiye’deki gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu da belirterek, “Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda” diye konuştu.