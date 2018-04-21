Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hollanda şimdiden gerildi: AKP’li yetkilileri seçim öncesi ülkelerinde istemiyorlar

Share26
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 26

 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li bakanların 24 Haziran’daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, kamu düzeni için tehdit oluşturacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

16 Nisan referandumu öncesi Hollanda’da etkinlik yapmak isteyen Türkiyeli hükümet yetkililerine izin verilmemiş, iki ülke arasında diplomatik kriz çıkmıştı.

Reklam

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre dün bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi erken seçim öncesi de Türkiye’deki hükümet üyelerini Hollanda’da görmek istemediklerini söyledi.

Bunun, 2017 Mart’ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda’daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

Reklam

Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda başbakanı, “Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türkiyeli politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil.”

Rutte, Türkiye’deki gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu da belirterek, “Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda” diye konuştu.

Hollanda ilişkilerin düzelmesini temenni ederken: Altı Türk’e Rotterdam davası

Hollanda başbakanı: Türkiye’yle ilişkilerin düzelmesi iyi olur

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’nın ‘istemediği’ Bakan Kaya, diğer Schengen ülkelerine de giremeyecek

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

AKP döneminde getirildi: Seçim kanununa göre yurt dışında propaganda yasak

Gerilim tırmanıyor: Hollanda konsolosluğuna tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı astı

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’a geldi

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Kaya’nın konuşmasına da izin vermedi

İsviçre’den izin çıktı: Çavuşoğlu’nun konuşmasında ekstra bir güvenlik tehdidi yok

Başbakan ‘kabul etmemişti’: Çavuşoğlu, Rotterdam mitingini iptal etti

Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

Share26
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 26

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...