HDP’ye göre MHP’nin oy artışı ‘masa başı operasyon’: Planlı seçmen kaydırması var

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, MHP’nin doğudaki oy artışının ‘masa başı operasyon’ olduğunu belirtirken, “Bu planlı seçmen kaydırmasının sonucu” dedi.

Seçimde özellikle doğu illerinde MHP’nin oy artışı tartışma konusu.

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Son olarak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “AKP Hakkari gibi bir yerde kendi eliyle MHP’ye oy verdirdi. Bunun belgeleri de elimizde” demişti.

Birgün’den Zeynep Kuray’ın haberine göre, seçimlerde bu bölgede HDP’nin oylarının düştüğüne ve MHP’nin oylarında da bir artış görüldüğüne ilişkin yorumları değerlendiren Bilgen “MHP Kürtlere çok iyi şeyler vaat etti, onun için de Kürtler oy verdi gibi bir durum yok. Matematiksel olarak da yok zaten” dedi.

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Bilgen bölgedeki illerde gördükleri sosyolojik durumun ve toplumsal psikolojinin böyle bir dönüşüme işaret etmediğini savundu: “Çok ciddi miktarda güvenlik gücünün bölgede oy kullandığına dair somut veriler var. Dolayısıyla da bu artış MHP’nin politikalarının Kürtler tarafından onaylanması, benimsenmesi gibi okunamaz. Bu muhtemelen masa başı operasyonların, seçime dönük planlı seçmen kaydırmalarının bir sonucudur.”