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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin itirazına rağmen: YSK 19 ilde sandık taşıma kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 19 ilde sandık taşıma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nden Yıldız Yazıcığlu’nun haberine göre, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP’nin YSK’daki temsilcisi Mehmet Tiryaki, 19 ilde valilikler kanalıyla yapılan sandık birleştirme taşıma taleplerine karşı YSK’ya itirazda bulundu.

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Sancar ve Tiryaki, YSK Başkanı Sadi Güven ile bir araya gelerek, HDP’nin seçim güvenliğine ve adil koşullarda seçim yapılmasına ilişkin endişelerini aktardı. Ancak HDP’nin itirazlarına rağmen YSK, akşam yaptığı toplantısında valiliklerce yapılan sandık birleştirme ve taşıma başvurularını kabul etti.

‘Büyük kısmı ise HDP’nin seçmeni’

YSK’nın kararını değerlendiren HDP’li Sancar, “Maalesef ilettiğimiz endişelere rağmen YSK, 19 ilden yapılan sandık birleştirme ve taşıma taleplerini onayladı. Ancak henüz tam anlamıyla bu durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Özellikle çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise bizim seçmenimiz yani HDP’nin seçmeni” dedi.

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‘Yüzde 90’ı 1 Kasım seçimlerinde oldukları yerde kurulmuştu’

YSK ziyareti çıkışındaki açıklamasında ise, “Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller. Nakledilmek istenen seçmen sayısı toplam 270 bin olarak görünüyor” diyen Sancar, seçim sonucunun değişebileceğini söyleyen Sancar, 1 Kasım seçimlerini hatırlattı: “1 Kasım’da bile güvenli görünen bu bölgelerden şimdi sandık taşıma kararı çıkıyor. 270 bin seçmenin olduğu sandıkların yüzde 90’ı 1 Kasım seçimlerinde oldukları yerde kurulmuştu. Nakil ve taşıma söz konusu olmamıştı. 1 Kasım seçimlerinin hangi şartlarda gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatalım. Çok yoğun operasyonlar ve yaygın çatışmalar vardı. Oysa bugün bu çapta bir çatışma da operasyon da yok. Peki, idare neye güvenerek, orada bir güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyor. Bu gerekçe inandırıcı değil.” 

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