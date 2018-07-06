HDP’nin çalışması: En çok geçersiz oy, HDP görevlisi bulunmayan sandıklarda

HDP 24 Haziran seçimlerinde en çok geçersiz oyun, HDP sandık kurulu görevlisi bulunmayan sandıklardan çıktığını belirledi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP’nin çalışmasında geçersiz oyların çıktığı sandıkların çoğunda HDP’ye de çok oy çıktığı görüldü.

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HDP’nin hiç oy alamadığı 26 bin sandıkta toplam 118 bin geçersiz oy çıktığı, geçersiz oyların yarısının çıktığı sandıklarda HDP’nin oyunun 10’u geçmediği saptandı.

24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelindeki geçersiz oy sayısı rekor oranda artarak 1 milyon 52 bin 269 olmuştu. Türkiye genelinde geçersiz oy oranı yüzde 2.1 olarak belirlenmişti. 1 Kasım 2015’teki parlamento seçimlerinde Türkiye genelinde 698 bin 352 oy geçersiz sayılmıştı.

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Seçimlerde doğu ve güneydoğudaki 10 ilde geçersiz oyların ortalaması yüzde 3.11’ü buldu. Bu oran 7 Haziran 2015’te yüzde 2’ydi.

HDP’deki seçim sonuçlarını araştıran komisyonun ayrıca boşaltılan yerleşim yerlerinde gösterilen, seçmen kaydı olan önemli sayıda insanın nerede oy kullandığının belirli olmadığını da tespit ettiği belirtildi. HDP’nin bu seçmenlerin nereye taşındığı, oy kullanıp kullanmadığına ilişkin de değerlendirme yaptığı ifade edildi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Türkiye’deki toplam 1 milyon geçersiz oyun yarısı bizim 1 ila 10 arası oy aldığımız sandıklar. En çok geçersiz oyun bizim sıfır oy aldığımız ve sandık kurulu görevlisi bulunduramadığımız sandıklar olması tesadüf mü” diye konuştu.