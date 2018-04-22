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Yaramazlara biraz batar!

HDP’den İYİ Parti’yle anlaşan CHP’ye bir övgü bir eleştiri

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HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 15 vekilini İYİ Parti’ye veren CHP’yi hem övgü hem de “Her konuda böyle ilkeli davranmıyor” diyerek eleştirdi.

Ziya Pir

CHP’den 15 milletvekili, genel merkezin kararı doğrultusunda YSK’nın İYİ Parti’nin seçime girebileceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldıklarını duyurmuştu.

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Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesine imkan tanınmış, seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

Dokunulmazlık hatırlatması

DHA’ya konuşan HDP’li Pir, ‘anketlerde yüzde 8-10 oy alacağı belirtilen ve kurultayını yapmış bir partinin’ altı aylık süreye takılmasının doğru olmadığını söyledi.

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Demokrasi adına İYİ Parti’nin seçimlere katılması gerektiğini düşünenlerden olduklarını ifade eden HDP’li vekil, “CHP’nin İYİ Parti’nin seçime girmesi için attığı adımı demokrasi adına doğru bir adım olarak görüyoruz. Fakat CHP her konuda ilkeli bir parti olarak durmuyor” dedi.

Pir, CHP’nin vekillerin, dokunulmazlıkların kaldırılmasına demokrasiye aykırı olduğunu söylemesine rağmen kabul oyu verdiğini ifade etti.

HDP’li vekil, CHP’nin ‘Meclis’e gelen savaş tezkereleri’ne de oy verdiğini kaydetti.

‘İkinci tur’ mesajı

Pir, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yarışacak adayı, Kürt sorununun demokratik çözümü, OHAL’in kaldırılması ve demokratikleşme gibi konularda ilkelerini kabul etmeleri karşısında destekleyebileceklerini söyledi.

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