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Yaramazlara biraz batar!

Hazine’den nisanda 14 milyar lira açık

Hazine nakit dengesi nisan ayında 14 milyar 254 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf: Reuters)

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin nakit işlemlerini açıkladı.

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Buna göre, geçen ay Hazine’nin nakit gelirleri 61 milyar 750 milyon, nakit giderleri 76 milyar 729 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 72 milyar 209 milyon, faiz ödemeleri ise 4 milyar 519 milyon lira oldu. Faiz dışı denge ise 10 milyar 459 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 14 milyar 254 milyon lira açık kaydedildi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 26 milyon lira oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) aktarımlar ise 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 127 milyon lira olarak hesaplanırken, kasa/banka net hesabı ise 9 milyar 504 milyon lira azaldı.

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