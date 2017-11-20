Hapisteki çocuklar şiddetten şikayetçi

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Halihazırda 2 bin 800 çocuk mahpusun bulunduğu Türkiye’de, çocuklara yönelik çıplak arama, istem dışı sevk, işkence, hücre cezası, akran şiddeti gibi hak ihlallerinin kayda geçtiği bildirildi.

Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) ve Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi ‘Çocuk Hapishanelerindeki Hak İhlali İddiaları, Bilgi ve Denetim Mekanizmaları ve Akıbetleri Raporu’ yayınlandı.

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Raporda Kasım 2015 – Haziran 2017 tarihlerinde 133 çocuğun şikâyetine erişebildiğinden bahsedilirken, 2010-2015 yıllarında personeller hakkında 64 soruşturma başlatıldığı, 484 personel hakkında adli işlemin olduğu, bir kişinin de hapis cezası aldığı belirtildi.

Raporda çocuklardan gelen şikayetlerin çıplak arama, istem dışı sevk, işkence, hücre cezası, akran şiddeti olduğu ifade edildi. En çok şikayet ise Sincan Çocuk Hapishanesi’nden geliyor.

Verilere göre Türkiye’de 7 Nisan itibariyle 12-18 yaş aralığında 1778’i tutuklu, 1022’si hükümlü olmak üzere toplam 2800 çocuk mahpus var.

Bu da son 10 yıldaki en yüksek sayı. Çocuklardan 403’ü çocuk hapishanesinde, geri kalanları da yetişkinlerin bulunduğu cezaevlerinde.

Cezaevlerinde 2009’dan bu yılın mart ayına kadar 18 çocuk hayatını kaybetti. Ölümlerden dokuzu intihar olarak kayda geçti.