Hani toplatılacaktı? ‘Vur vur hoşuma gidiyor’ diyen ‘Mazlum’ halen satışta

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EFE SÖNMEZ

[email protected] / @efesonmezz

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Birlik Oyuncak’ın bir yıl önce “Üretimini durdurduk, piyasadan da toplattık” dediği ‘Mazlum’ adlı oyuncak ayının halen satıldığı ortaya çıktı. Farklı kentlerde bizzat mağazadan da alınabilen oyuncak, internet üzerinden ücretsiz kargo seçeneğiyle satışta.

‘Mazlum’ oyuncak, medyanın gündemine 2017’nin ocak ayında girdi. Pedagogların çocukları şiddette özendirdiği saptamasını yaptığı oyuncak haber olunca Birlik Oyuncak da o tarihlerde ‘Mazlum’un üretimini durdurduğunu, ürünü piyasadan toplatacağını, bunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirdiğini, hatta ailelerin oyuncakları iade edebileceğini açıklamıştı.

‘Mazlum’u bu kadar ‘ünlü’ yapan ise sıradan bir peluş ayıdan ‘farklı’ olması.

Piyasaya birkaç yıl önce çıkan ‘Mazlum’ adlı peluş ayının üzerinde bir tişört, elinde ise kola bulunuyor. Oyuncağın kutusunda da ‘Vur vur hoşuma gidiyor’ ifadeleri yer alıyor.

Oyuncak çalıştırıldığında “Heyt… Var mı bana yan bakan?” derken, oyunun amacı ‘Mazlum’a vurmak. ‘Mazlum’ kendisine her vurulduğunda “Vur vur hoşuma gidiyor”, “Elhamdülillah dayağa doyduk”, “Sen neymişsin be ağabey” ve “Yanlışımız olduysa affet baba” gibi sözlerle karşılık veriyor.

İnternette ulaşmak çok kolay

Ancak aradan geçen bir yıla rağmen Birlik Oyuncak’ın açıklamasının aksine ayının piyasadan toplatılmadığı ortaya çıktı.

Oyuncak gittigidiyor.com, n11.com ve sahibinden.com’da satışta. Buna internette kısa bir arama yaparak ulaşmak mümkün. Üstelik ürünler ikinci el değil sıfır. Satan firmalar farklı kentlerde bulunsa da oyuncaklar kargoyla Türkiye’nin tüm kentlerine ücretsiz olarak gönderiliyor, kredi kartına taksit yapılıyor.

Bazı firmalar stoklarında ürünün azaldığını belirterek müşterilerden ellerini çabuk tutmalarını istiyor. ‘Mazlum’un fiyatı, firmalara göre değişiklik gösteriyor. Eğer çocuğunuza şiddeti teşvik eden bir oyuncak almak isterseniz en az 45-50 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Oyuncağın fiyatı bazı yerlerde 80 liraya kadar çıkıyor.

Oyuncağı satan firmaların çoğunun internet mağazaları olsa da fiziki olarak satılan noktalar da var.

‘Mazlum’ satıyor, hem de çok satıyor!

İnternetten satış yapan firmalardan biri de Papağan Oyuncak.

Firma, internet sitesinde “Dayak yer, kola içer” ve “Eğlenir eğlendirir” sözleriyle anlattığı oyuncağı 60 liraya 10 aya kadar taksitle satıyor. Kargo da ücretsiz. Ürün ‘kritik stok’ olarak tanımlanıyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü ‘Mazlum’, firmanın 311 ürünlük ‘çok satanlar’ listesinde sekizinci sırada.

Firma yetkilisi, kendilerine müşteri gibi ulaşan Diken muhabirine şu bilgileri verdi: “Oyuncak halen satışta. Ankara’dan gönderiyoruz. Ürün sıfır. Faturalı ve lisanslı. Ne zaman tedarik ettiğimiz konusunda bilgim yok.”

‘Firma bize bilgi vermedi’

‘Mazlum’un halen satışta olduğu bir diğer nokta ise İstanbul’daki Serhat Kırtasiye. Kırtasiye ‘sıfır’ ürünü 65 liraya satıyor. Sahibinden.com’a da ilan verilmiş.

Kırtasiye yetkilisi, kendisini arayan Diken muhabirine şunları söyledi: “Elimizde halen bir tane var. Birlik Oyuncak toplatılacağına dair bir şey bize söylemedi. Geğiriyor falan belki ondan toplatmışlardır. Fiyatı 65 lira.”

Popüler alışveriş sitesi n11.com’da da arama yapılınca ‘Mazlum’un satıldığı görülebiliyor.

Birlik Oyuncak’ın internet sitesinde de ürün bilgilerine ulaşmak mümkün: “İki renkli. Karnına veya kafasına vurulduğunda 25 farklı komik cümle kuran, kolasını içip ses çıkaran Mazlum ayıcık.”

Kemal Sunal’ın filmine atıf

Oyuncak, Kemal Sunal’ın ‘Şaban’ karakteriyle başrolünde olduğu ‘Şark Bülbülü’ filmindeki Mazlum karakterine atıf yapıyor.

Filmdeki ‘Mazlum’, bir gazino patronunun ‘öfkesini boşaltma’ bahanesiyle canı istediği zaman çağırıp şiddet uyguladığı bir karakter.

YouTube’da da ‘Oyuncak Abi’ isimli hesapta oyunun tanıtıma rastlamak mümkün:

Birlik Oyuncak’ın sahibi, geçen yıl CNN Türk’ten Zeynep Karamustafa’ya “Oyuncağı çocuğuma almam” demişti.